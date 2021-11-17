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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«هدايا ولعب وتبرع بالدم».. متطوعون يدعمون مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

متطوعو يدعمون مستشفي
متطوعو يدعمون مستشفي سرطان الاطفال بالاقصر

دشن متطوعو وزارة الشباب والرياضة فريق “شباب يدير شباب” بمحافظة الأقصر، مبادرة «أبطال الخير» بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في الأقصر بالمجان، لدعم مرضى السرطان معنويا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

 

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ووزع متطوعو فريق مبادرة “شباب يدير شباب” بمحافظة الأقصر، الهدايا والألعاب على الأطفال، وسادت أجواء من السعادة. 

كما حرص عدد من أعضاء الفريق على التبرع المادي، والتبرع بالدم لصالح المرضى مستشفى  شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال.

وتعرف فريق “شباب يدير شباب” في الأقصر على أقسام المستشفى  المختلفة، كما التقطوا الصور التذكارية مع الأطفال، وشاركوهم هواياتهم والأنشطة التي يقومون بها في الغرف وسط أجواء سعيدة.

وأعرب  متطوعو الشباب والرياضة  عن  سعادتهم لما يقدمه مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر من خدمات طبية ووجد فريق من الأطباء ذوى الخبرات العالمية لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم.

ووجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان في الأقصر، الشكر لمتطوعي الشباب والرياضة بالأقصر لرسمهم السعادة على وجوه الأطفال، واختيار مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال لإقامة تلك المبادرة، مؤكدا أن فريق مبادرة “شباب يدير شباب” بالأقصر يحرص دوماً على دعم مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدا أن المستشفى جاهز لاستقبال أي حملات دعم للمرضى.

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