خامات مجهولة المصدر .. ضبط مدير مصنع سكر بدون ترخيص في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) ، وبحوزته (31860 عبوة سكر بدون بيانات تجارية "منتج نهائى" معدة للبيع – 35 كيلو جرام سكر "مستلزمات إنتاج" مجهول المصدر معد للتعبئة – 595 عبوة سكر زنة كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات القياسية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 70 جرام ومدون عليها بيانات تجارية وهمية "منتج نهائى معدة للبيع") .

وذلك لقيامه بتعبئة السكر الحر بدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.