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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ: انضمام 11 ألف شركة للفاتورة الإلكترونية يقضى على ظاهرة التهرب الضريبي

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمى وتطبيق النظم الالكترونية الجديدة فى كل مايتعلق بملفات وقضايا داخل وزارة المالية.

واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم تطبيق تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على حوالي 11 ألف شركة، منهم شركات وصلت فواتيرهم لـ 600 ألف فاتورة يتم رفعها يومياً والتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة من أعداد الفواتير التي سترفع يوميا في الفترات القادمة بأنه انجاز كبير وتاريخى يحسب لوزارة المالية.

مؤكداً أن هذا النظام يدعم الاقتصاد الوطنى ويعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى والزراعى والسياحى اضافة الى أنه يقضى نهائيا على ظاهرة التهرب الضريبي خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام مركزي يمكن المصلحة من الاطلاع على بيانات التعاملات التي تتم بين الشركات بشكل لحظي، وهذا النظام يحقق طفرة في الحصول على المعلومة الخاصة بالتعامل، بشكل يختلف عن نظام الفاتورة الورقية.

وناشد النائب محمد المنزلاوى جميع اصحاب الشركات والمشروعات الانضمام لهذا النظام مطالباً من الحكومة الاسراع فى حسم ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى والمسمى بالاقتصاد الخفى الى الاقتصاد الرسمى من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لاصحاب المشروعات داخل الاقتصاد غير الرسمى تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها منحهم تراخيص مجانية لمشروعاتهم ومنحهم فرصة لمدة مناسبة فى عدم تحصيل أى ضرائب أو رسوم منهم مع منحهم الفرص فى عرض منتجاتهم داخل المعارض المحلية والخارجية ومنحهم اولوية فى تصوير منتجاتهم للخارج.

وزارة المالية وزير المالية التكليفات الرئاسية الفاتورة الالكترونية التهرب الضريبى الاقتصاد الوطني

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