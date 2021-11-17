مدرس يستعين بأغاني المهرجانات وعادل شكل في شرح النظريات الفلسفية.. فيديو

في لفتة أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعان مدرس يدعى "محمد رضوان" بمطربي المهرجانات الشعبية ونجوم السوشيال ميديا وبعض الحيوانات الأليفة، لشرح النظريات الفلسفية لطلاب الثانوية العامة.



وظهر المدرس في الفيديوهات من داخل مسرح كبير استأجره بمنطقة مدينة نصر، لجذب الطلاب للمادة العلمية وتثبيت المعلومة بطرق مبتكرة غير تقليدية.



واستعان المدرس بأغاني عدد من مطربي المهرجات الشعبية، مثل: حنجرة وكزبرة، وعادل شكل كبير مشجعي الإتحاد الاسكندري وأحد صناع المحتوى الكوميدى على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعتبر الهدف وراء هذه التجربة التسهيل على الطلاب فهم عدد من النظريات الفلسفية المعقدة، وشرحها على الحيوانات التي استعان بيها، وظهروا في الفيديو مثل الكلب والقطة والنسناس.



وانقسم رواد السوشيال ميديا حول الظاهرة، بين مؤيد ومعارض، واعتبر البعض ذلك انحدارا في مستوى التعليم وإساءة للمعلمين، وآخرين رأوا أنها مجرد وسيلة تلفت انتباه الطلاب وتسهل عليهم المادة الدراسية.