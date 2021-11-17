أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن خروج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي من ملعب برج العرب بالإسكندرية بحراسة خاصة لم تحدث في الملاعب المصرية من قبل.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن محمد صلاح لم يلجأ للخروج وسط حراسة خاصة في مباريات المنتخب الوطني إلا بعد وقائع سابقة.

وأشار إلى أن إدارة ليفربول انزعجت بسبب تزاحم الحاضرينحول محمد صلاح في مباراة سابقة للمنتخب وهو الأمر الذي جعل اللاعب يخرج وسط حراسة خاصة.

وشارك محمد صلاح في مباراة منتخب مصر والجابون بديلًا في الدقيقة 60 دقيقة على حساب محمد شريف مهاجم الأهلي.

كان منتخب مصر قد حقق فوزا باهتا، على حساب ضيفه الجابون بنتيجة 2-1، أمس، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.