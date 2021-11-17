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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مسربة لـ مازدا CX-60 موديل 2023 بدون غطاء تمويه

مازدا
مازدا

التقطت عدسات المصورين صورا  لـ مازدا CX-60 موديل 2023 الجديدة وهي بدون أي غطاء تمويه.

ووفقا لموقع "كار اكسبرت" المتخصص في السيارات، نشرت قناة CSK Review Channel مقطع فيديو قصيرًا على الشبكة العنكبوتية لطرازين من طراز CX-60 تم تصويرهما وهما على الطريق في محافظة ايهيمي اليابانية وبدا واضحًا أن المازدا CX-60 أكبر حجما من مازدا CX-5 لكنها بنفس خطوط التصميم العريضة.

 

وظهرت المصابيح الأمامية متصلة بالشبكة الهوائية كما هو الحال في CX-5 ، لكن شبكة مازدا CX-60 التي تتخذ شكل الدرع أكثر تربيعًا وهناك  فتحات رأسية في المصد، تذكر بطرازات BMW الفاخرة.

 

النموذج الجريبي الأول من مازدا  CX-60 باللون الأحمر بدا أكثر رياضية عن ذي قبل بسبب غياب الكروم ، كما أن الصفائح المعدنية في جوانب السيارة خالية إلى حد كبير من الخطوط والتعريجات والتموجات للحصول على مظهر أكثر بساطة، لا تعطينا اللقطات نظرة على الجانب الخلفي من CX-60 ، لكن من غير المتوقع أن تخرج عن لفة التصميم المألوفة لمجموعة مازدا الحالية من سيارات الدفع الرباعي.

 

وتعد مازدا  CX-60 واحدة من خمس سيارات دفع رباعي جديدة تطلقها مازدا بحلول عام 2023 ، وهي الوحيدة المؤكدة حتى الآن للقارة الأسترالية، وسيتم عرضها بالصالات مع نهاية 2022. أول سيارة دفع رباعي تم الكشف عنها من حزمة مازدا القادمة هي الـ CX-50 ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم ذات حجم كبير وأكثر تركيزًا على الطرق الوعرة وتستهدف مازدا من هذا الإصدار سوق أمريكا الشمالية التي تفضل طراز الـ CX-30.

 

وستستخدم كل من CX-60 و CX-70 و CX-80 و CX-90 المنصة المعيارية الجديدة ذات الدفع الخلفي / الرباعي لمازدا وسيتم بناؤها في نفس المصنع في اليابان، وسيتم تزويد السيارات الرياضية بمحركات جديدة.

ولم تقدم مازدا  تفاصيل محركاتها الجديدة، لكن من المؤكد أنها ستقدم محركًا هجينًا بأربع أسطوانات، أما بالنسبة لمازدا CX-60 فمن المتوقع أن تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات بنسخة Skyactiv-X البنزين و Skyactiv-D الديزل. سيحتوي كلاهما على أنظمة كهربائية بجهد 48 فولت لتخفيف عمليات الإيقاف و البدء وإضافة بعض القوة لعزم الدوران.

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