وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفنان حسين نوح والذى يحمل عنوان حابي الحياة بقاعة صاح طاهر بدار الأوبرا.

أشادت عبد الدايم بموضوع المعرض والذى يتناول قيمة النيل فى حياة مصر على مر العصور من خلال حابى إله النيل عند الفراعنة ، وقالت إن الأعمال الفنية تعكس معانى الخير والنماء فى تكوينات جديدة ومبتكرة ، ووجهت التهنئة للفنان حسين نوح مثمنة فكرة المعرض التى تعبر عن ارتباط النيل بالحياة فى مصر .

يستمر المعرض حتى الأحد ٢١ نوفمبر الجارى وخلاله يعود الفنان حسين نوح ليخوض مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف.

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج ، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين ، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين .

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