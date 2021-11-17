عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا

صدى البلد

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفنان حسين نوح والذى يحمل عنوان حابي الحياة بقاعة صاح طاهر بدار الأوبرا.

 

أشادت عبد الدايم بموضوع المعرض والذى يتناول قيمة النيل فى حياة مصر على مر العصور من خلال حابى إله النيل عند الفراعنة ، وقالت إن الأعمال الفنية تعكس معانى الخير والنماء فى تكوينات جديدة ومبتكرة ، ووجهت التهنئة للفنان حسين نوح مثمنة فكرة المعرض التى تعبر عن ارتباط النيل بالحياة فى مصر .

txt

لقاء أدبى وسينما وفنون تحاكي التراث.. فعاليات متنوعة في ثقافة المنيا

txt

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يستمر المعرض حتى الأحد ٢١ نوفمبر الجارى وخلاله يعود الفنان حسين نوح ليخوض مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف.

 

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج ، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين ، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين .

09D316BF-8C3D-4700-89B0-D1BFBF2B186F
09D316BF-8C3D-4700-89B0-D1BFBF2B186F
63F5E3D2-9F9F-4B4F-AFB5-121E41FC423E
63F5E3D2-9F9F-4B4F-AFB5-121E41FC423E
EA1736D4-1317-4DF3-A757-D07FA5832930
EA1736D4-1317-4DF3-A757-D07FA5832930
0A548A97-7B51-4F47-B3FB-8F85DE88D3BA
0A548A97-7B51-4F47-B3FB-8F85DE88D3BA
6883BF74-A5FA-43D0-81BC-53A5498C1642
6883BF74-A5FA-43D0-81BC-53A5498C1642
36A32538-FC3C-4391-981C-C311176CC93A
36A32538-FC3C-4391-981C-C311176CC93A
E240E9E5-848A-486B-BF93-B170C6C8A517
E240E9E5-848A-486B-BF93-B170C6C8A517
8A3C01C6-F6E2-4E30-8B36-C009D0B220A0
8A3C01C6-F6E2-4E30-8B36-C009D0B220A0
F7FD7C24-370C-49CF-A679-95596A498233
F7FD7C24-370C-49CF-A679-95596A498233
دار الأوبرا وزيرة الثقافة حابي الحياة حسين نوح كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

موضوعات متعلقة

لقاء أدبى وسينما وفنون تحاكي التراث.. فعاليات متنوعة في ثقافة المنيا

اليوم العالمي للتسامح.. تذكير للعالم بإحلال ثقافة السلام محل الحروب

ترشيحاتنا

7 مليارات دولار استثمار.. بشرى سارة بشأن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

عاوزاكي تعرفي الشغل مش عيب.. تمكين المرأة برسالة من الحاجة رضا ابنة بورسعيد|شاهد

كشف تآمر وخيانة أعضاء الجماعة الارهابية.. من هو الشهيد محمد مبروك ؟

عميد الدعوة السابق: النصوص معصومة والخلط فيها سببه الجهل

رئيس دينية الشيوخ: ما تشهده مصر من نهضة امتداد لتحقيق المستحيلات

بسبب حكم القمة.. قرار عاجل من رئيس رابطة الأندية بشأن حكام الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

القضاء الإداري يقضي بإدراج عضو مستبعد ضمن المرشحين بانتخابات النادي الأهلي

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

فيديو

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ