السر المفقود.. هل ينقلب الفنانون على مصطفى فهمي بسبب اعترافات الطلاق

لسبب غير معلوم، وسر مفقود، لازالت تفاصيل الطلاق بين الفنان مصطفى فهمي، والإعلامية اللبنانية فاتن موسى تأخد طابع الأزمة وتنحصر في أروقة المحاكم.

الطلاق كان مفاجئًا وبدون أسباب واضحة أو مقدمات، وما تبع الطلاق من ممارسات من الطرفين كان أكثر غرابة.

طلاق مفاجئ

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية فاتن موسى، بيانًا فاجئت به الجمهور، قالت فيه بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان/ مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس".

وقالت إنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت. "

بماذا رد مصطفى فهمي ؟

رد مصفى فهمي من خلال مكتب المحامية سناء لحظي والتي أصدرت بيانا تكشف فيه جميع التفاصيل، وجاء البيان كالآتي:

"ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف. والتباعد بدون تجريح فما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب، والناس في هذا فريقان، منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية ويكون هذا غالبا عكس الحقيقة!!!!!!!! ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر.

وإيماء إلى تصريحات السيدة فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي:

أن الفنان مصطفي فهمي قام بتطليق السيدة/ فاتن بتاريخ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي أربع سنوات تقريبا، حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦.

٢- أن إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق تم رسميا، وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيلة الفنان.

٣- أن الفنان مصطفي فهمي لم يمانع مطلقا تسليم مطلقته جميع حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، وكذلك السيارة المهداة منه لها وجميع أغراضها فور وصولها إلى القاهرة أو تحديد وكيل لها لاستلام جميع مستحقاتها.

٤- أن الفنان مصطفى فهمي لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمورا شخصية تخص الطرفين فقط إلا إذا اضطر إلى ذلك.

الاستيلاء على متعلقات بيت الزوجية

تبع بيان مصطفى فهمي، بيانًا آخر من الإعلامية فاتن موسى عبر موقع انستجرام، كششفت فيه عن استيلاء مصطفى فهمي على متعلقات بيت الزوجية.

وقالت فاتن موسى: « بعد مضي نحو ١١ يوماً من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكناً ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أرى أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم».

وتابعت: « في هذا نصحوني الأصدقاء الصدوقين بالرجوع الى منزل الزوجية خصوصاً وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضاً لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله،، وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء! »

وطرحت فاتن موسى سؤالًا من خلال صفحتها: «ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والانسان والنجم الفنان ابن البشوات؟؟؟».

هل ينقلب الفنانون على مصطفى فهمي ؟

بعدما نشرت موسى اعترافات مصطفى فهمي في النيابة بتفريغ بيت الزوجية ووأخذ متعلقاتها منه، والتي شملت - بحسب فاتن موسى - لاب توب و18 حقيبة، تعاطف فنانون مع الإعلامية فاتن موسى.

وكتبت الفنانة لقاء الخميسي لفاتن موسى: « حاجة تحزن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على راسنا"، لترد عليها: «يخليلي قلبك وراسك دعواتكن حبيبتي ومصر هي بلدي كمان".

وكانت محامية فاتن موسى نشرت بيانًا قالت فيه: « الفنان مصطفي فهمي يقر أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة ثمانية عشر شنطة تخص جزء من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل-الدقي، حيث قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقا غيابيا رجعيا ».

وتابع البيان: « الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس لاستلامه، ما يؤكد وجود تعارض بأقواله سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم 10 نوفمبر في دايرة قسم الدقي».