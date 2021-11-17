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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند..أجرأ اطلالات ياسمين صبرى تكشف عن أنوثتها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترنيد خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد أن دشن عددمن رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “ياسمين صبري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعيللمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

أثارت ياسمين صبرى، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقةومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

 

وتعتمد ياسمين صبرى على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبرحسابهاالشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .


 

 وتتميز  ياسمين صبرى، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فىالمناسبات والحفلات.

 

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلالإطلالتها التى تظهر بها فى  الحفلات .

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ياسمين صبرى.


 

وقد كشفت الفنانة ياسمين صبري عن إسم مسلسلها الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقومبإخراجه أحمد صالح . 


 

 وأكدت ياسمين صبري ان مسلسلها القادم من المقرر ان يحمل أسم “ دنيا ” ، حيث كان من المقرر ان يقوم بتأليفه محمدعبد المعطى قبل ان يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف أخر .


 

تعاقد مع المخرج

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهررمضان 2022 إنتاج شركة سينرجى، ويجرى وضع  الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيراتالفعلية.

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