أرمينيا وأذربيجان تكشفان خسائرهما بمعارك "الإقليم الملتهب"

كشفت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الأربعاء، حصيلة خسائرها في المعارك التي دارت أمس الثلاثاء مع القوات الأرمنية، قرب إقليم ناجورني كاراباج، المتنازع عليه.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أعلنت أذربيجان أن 7 من جنودها قتلوا في معارك الثلاثاء مع القوات الأرمنية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "10 جنود أذربيجانيين أُصيبوا بجروح في الاشتباكات الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي".

ومن جانبها أعلنت أرمينيا مقتل جندي وفقدان 24 آخرين ووقوع 13 جنديا في الأسر.

ونجحت روسيا، أمس الثلاثاء، مجددًا في وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، بعد التصعيد الخطير الذي حدث على حدود البلدين، برغم اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجارتين.

وطلبت أرمينيا من روسيا المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية بعد أسوأ قتال منذ الحرب التي استمرت 44 يوما العام الماضي بين قوات أرمينيا وجيش أذربيجان حول ناغورني كاراباخ، وأسفرت عن مقتل 6500 شخص على الأقل.

وأفاد الكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقشا هاتفيا الوضع على الحدود في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها تعرضت لإطلاق نار من أذربيجان التي أسرت عددا من جنودها، كما فقدت موقعين قتاليين بالقرب من الحدود.

وبدورها قالت وزارة الدفاع الأذرية إنها ردت على "استفزازات" واسعة النطاق بعد أن قصفت القوات الأرمينية مواقع الجيش الأذربيجاني، وإن عمليتها كانت ناجحة.