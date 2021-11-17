يمن الحماقي: تحويل سيارات شرم الشيخ للعمل بالكهرباء رسالة للعالم

تخطط مصر في الفترة الحالية لتحويل جميع السيارات بمدينتي شرم الشيخ والغردقة إلى استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء، في إطار خططها لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن العالم كله يتجه نحو تسيير السيارات بالكهرباء، واتوقع اختفاء السيارات المستخدمة للبنزين بعد 10 أو 20 عام.

وأضافت "الحماقي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اختيار مدينة شرم الشيخ يعتبر رسالة للعالم بأن مصر تستقبل مؤتمر المناخ "كوب 27" بتقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، ليكون انجاز كبير لها كدولة مستضيفة للمؤتمر.

وأكدت الخبير الاقتصادي، أن مصر مؤهلة بشكل كبير لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة المحيطة بها وأفريقيا وفقا لدراسة علمية أجرتها.



ووجه رئيس الوزراء بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل جميع الأتوبيسات، والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء.