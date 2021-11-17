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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : الأنشطة الطلابية تنمي مهارات الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان منذ بداية الفصل الدراسى الاول العديد من الانشطة الطلابية وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا ابرزها ، المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية، و مسابقات بالشطرنج و القصص القصيرة و المهرجان الثقافى و العديد من المسابقات الفنية وو الرياضية.


جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و اشراف الادارة العامة لرعاية شباب الجامعة ، و عمداء الكليات و بتنظيم و مساعدة اتحاد طلاب الجامعة .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ان للانشطة الطلابية دورها الهام فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث تتضمن من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التى تساهم فى تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية .


كما تعمل على  تعزيز قيم التنافس بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعى و تساهم إقامة  على دمج الطلاب فى المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

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بدأت  جامعة حلوان  تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.  

وبدأت الجامعة فى عدم السماح لمنتسبيها دخول الحرم الجامعى إلا بعد تقديم شهادة تُثبت على  الحصول على اللقاح،  او تقديم تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول وتفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا .

نوهت الجامعة انه تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء  و المجلس الاعلى للجامعات و حفاظا على جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فإنه يجب على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا تقديم تحليل pcr  للسماح لهم بدخول الجامعة فى حال سلبية الإصابة بكورونا ، و يجب ان يتم تحديث التحليل اسبوعيا او الحصول على لقاح كورونا  للتأكد من عدم إصابة الفرد .

تم التشديد من قبل  الأمن الإدارى على الطلاب بضرورة إظهار شهادة التطعيم، أو إفادة بالحصول على التطعيم مع كارنيه الجامعة عند الدخول، كما أنه قد بدأت الجامعة  بتقديم النصائح للطلاب الذين تم منعهم  من الدخول بسبب عدم تلقى اللقاح وتوجيههم إلى ضرورة   للتسجيل وتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم من خطر كورونا ،  وكذلك تقديم الإرشادات والنصائح للطلاب  بكيفية التقديم للحصول على اللقاح.

جامعة القاهرة جامعة حلوان المجلس الاعلى للجامعات الانشطة الطلابية فيروس كورونا

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