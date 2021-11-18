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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 350 ألف درهم مغربي.. أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

باقة 350 ألف درهم
باقة 350 ألف درهم مغربي أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل

تعتبر فئة السيدان  هي الأشهر في عالم السيارات، ولعلها الأبرز في تاريخ نجاحات العديد من كبري علامات السيارات، والتي تتنافس بشراسة داخل السوق المغربي، من خلال طرازات فاخرة تلبي احتياجات محبي هذه الفئة.

 

1 ـ فولكس باسات 

زودت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يولد قوة قدرها  220 حصانا، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

كما حصلت فولكس فاجن باسات موديل 2021 على نظام زر تشغيل و إيقاف المحرك، وإطارات رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، وزجاج أمامي عازل للحرارة، وخاصية تعديل مستوى ارتفاع المقاعد الأمامية، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تبدأ أسعار فولكس فاجن باسات موديل 2021 في المغرب من 310 ألف درهم.

2 ـ هوندا أكورد

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2021 بمحرك مكون من 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 252 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن/متر، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 10 سرعات.

جهزت السيارة هوندا أكورد موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و تمثل، منظومة الوسائد الهوائية، و نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، مع خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، مع مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

يبلغ سعر هوندا أكورد موديل 2021 في المغرب 380 ألف درهم.

3 ـ كيا ستيجير

تتمتع سيارة كيا ستينجر موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي متصل بشاحن توربيني، قادر على انتاج قوة 300 حصان، وعزم أقصى للدوران 422 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة، وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الخلفي.

وتضمنت سيارة كيا موديل 2021 من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة 10.25 بوصة، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومكيف هواء متعدد المناطق، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة النقاط العمياء، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من أنظمة مساعدة قائد المركبة.

يبلغ سعر سيارة كيا ستيجير موديل 2021 في سوق المغرب 490 ألف درهم.

4 ـ مازدا 6

تستمد السيارة  مازدا 6 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 188 حصان وعزم 252 نيوتن متر بصرفية 13.6 كيلومتر لكل لتر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع أمامي.

تأتي سيارة مازدا 6 موديل 2021 بمقاعد جلد وشاشة عرض 7 بوصة، ونظام صوتي بوز 11 سماعة ومكيف أوتوماتيكي مع وجود مسند ذراع خلفي، وبالنسبة للأمان فمتاح وسائد هوائية أمامية وستائرية جانبية والتحكم الديناميكي في الثبات وفرامل تلقائية وحساسات أمامية وخلفية ومراقب النقاط العمياء وتنبيه الخروج من المسار ورادار.

تبدأ أسعار مازدا 6 موديل 2021 في المغرب من 355 ألف درهم.

 

5 ـ بيجو 508

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي ديزل، يستطيع أن يولد قوة قدرها 185 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

تحتوي سيارة بيجو 508 بشكل خارجي يضم مصابيح امامية إضاءة أوتوماتيكية ، و مساحات أوتوماتيكية بحساسات المطر ، و مرآة داخلية ذاتية التعتيم، و مصابيح أمامية LED تعمل مع تشغيل المحرك ، و مصابيح خلفية LED ، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

أسعار بيجو 508 موديل 2021 في المغرب:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 299 ألف درهم.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 343 ألف درهم.

الفئة الثالثة Business بسعر 348 ألف درهم.

الفئة الرابعة GT line بسعر 425 ألف درهم.

السيدان باسات فولكس فاجن هوندا هوندا اكورد موديل 2021

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