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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة الكويتية.. مواصفات وأسعار فولكس فاجن طوارق 2021|صور

للعائلة الكويتية
للعائلة الكويتية .. مواصفات واسعار فولكس فاجن طوارق 2021

تعتبر النسخة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية التي تقدم داخل السوق الكويتي، وتتسم بتصميم خارجي عملاق يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، التي تتمتع بالطابع العائلي، مع الكثير من التجهيزات المقدمة من قبل الصانع الالماني المخضرم.

تسارع السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

 

تنطلق السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية، بينما تستمد اوامر التسارع من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

محرك السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

 

وزودت فولكس فاجن طوارق بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 235 كيلومتر في الساعة.

تصميم وقياسات السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على انابيب عادم من الكروم، ومصابيح أمامية HID، مع مصابيح خلفية ونهارية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع صمامات للطرق الوعرة، وجنوط رياضية، ومرايات ابواب كهربائية مدعومة بقاعدة من الكروم، وزجاج امامي عازل للضوء والحرارة وكذلك لغطاء المحرك ايضا، بالاضافة غلى مستشعرات حركة امامية وخلفية.

وبلغت القياسات الهيكلية للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.878 متر، وبعرض يقدر بـ 1.984 متر، و 1.717 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 810 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.904 متر.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 في الكويت

 

الفئة الأولى فولكس فاجن طوارق 2021 3.0T Comfortline 340 HP بسعر 18.500 دينار.

الفئة الثانية فولكس فاجن طوارق 2021 3.0T Highline Plus 340 HP بسعر 21.900 دينار.

فولكس فاجن طوارق فولكس فاجن طوارق موديل 2021 أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق

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