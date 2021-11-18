اليوم.. بدء ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية

تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تُنهي الجامعة استعداداتها لإنطلاق مارثون انتخابات اتحاد الطلاب، وفق الجدول الزمني الذي اعتمده ا. د/خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر ان تبدأ اليوم ١٨ نوفمبر بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات وتنتهي في ٢ ديسمبر المقبل بإنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

الانتخابات الطلابية فى اطار الحرية والشفافية

أكد د. هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا، أن الجامعة حريصة على اجراء الانتخابات الطلابية فى اطار من الحرية والشفافية فهى تجربة ديموقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتساهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب ليصبحوا قادرين علي تحمل المسئولية المجتمعية، ودعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وأشار د. عبد الخالق إلى ضرورة تقديم برامج انتخابية بأفكار جديدة ومبتكرة تتناسب مع رؤية الجامعة في اعداد جيل قادر على القيادة والمنافسة والتوجه نحو العالمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تنافسية عادلة ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحاد الطلاب بإرادة حرة، وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية التعليمية مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».