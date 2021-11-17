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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرض تفقد الأكسجين.. علماء يحذرون من دمار الكوكب

كوكب الأرض
كوكب الأرض

أظهرت دراسة جديدة، اعتمدت إجراء مقارنة بين البيانات المسجلة على مدى عدة عقود، أن الغلاف الجوي لـ كوكب الأرض يتمدد بطريقة سريعة.

وعلى الرغم من أن العلماء غير متأكدين بشكل دقيق من الأسباب الحقيقية لهذا التمدد الذي أثر على الرحلات الجوية وأجبر الطائرات على الارتفاع أكثر، إلا أن بعض الدراسات حذرت من أن الأرض تخسر الأكسجين بشكل سريع، ما قد يؤدي إلي دمار الكوكب.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، استطاع الباحثون في دراستهم الجديدة رصد التغييرات الغريبة عن طريق مجموعة قياسات سجلها منطاد الطقس في نصف الكرة الشمالي للأرض على مدار 40 عاما.

وأكد الباحثون أن الطبقة السفلي من الغلاف الجوي للأرض، التي يطلق عليها تسمية "التروبوسفير" تتوسع بالاتجاه الخارجي للأرض، أي أن هذه الطبقة تتوسع صعودا بمعدل حوالي 50 مترًا لكل عقد.

وقال العالم في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر بولاية كولورادو، الباحث المشارك في الدراسة، بيل راندل، في بيان، إن "هذه علامة لا لبس فيها على تغير بنية الغلاف الجوي".

وتابع: "توفر هذه النتائج تأكيدا مستقلا، بالإضافة إلى جميع الأدلة الأخرى على تغير المناخ، على أن غازات الدفيئة تغير غلافنا الجوي".

 

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وتتوسع الطبقة كل عام 50 مترا، في طبقة التروبوسفير وهي طبقة الغلاف الجوي التي نعيش فيها ونستنشق هواءها، أي التي تمدنا بالأكسجين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الطبقة الهامة جدا لحياة الإنسان تقع في المسافة الفاصلة بين مستوى سطح البحر.

ونظرا لأن هذه الطبقة الجوية من الغلاف الجوي المحيط بالأرض هي التي تحتوي على أكبر قدر من الحرارة والرطوبة، فإنها تشهد أيضا تقلبات الطقس بجميع حالاتها في الغلاف الجوي.

وعلى الرغم من أن هذه الطبقة تتأثر بالفصول والحرارة، حيث يتمدد الهواء في الغلاف الجوي عندما يكون الجو حارا ويتقلص عندما يكون باردا، وبالتالي فإن الحد الأعلى من طبقة التروبوسفير، التي يطلق عليها العلماء اسم التروبوبوز، تتقلص وتتوسع بشكل طبيعي مع تغير الفصول.

 

تمدد سريع

 

لكن الباحثين أكدوا في دراستهم الجديدة أنه مع زيادة كميات غازات الاحتباس الحراري داخل هذه الطبقة، التي تحبس المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي، فإن التروبوبوز يرتفع أعلى أكثر من السابق، أي أنه يتمدد بشكل سريع.

 

الإنسان أم الطبيعة

 

وعلى الرغم من أن العلماء أخذوا في الاعتبار الأحداث الطبيعية التي شهدها كوكب الأرض في منطقة الدراسة الخاصة، الجزء الشمالي من الكوكب، مثل انفجارين بركانيين في الثمانينيات وظاهرة النينيو الدورية في المحيط الهادئ في أواخر التسعينيات، لكن الباحثين أشاروا إلى أن النشاط البشري يمثل 80 % من إجمالي أسباب الزيادة في ارتفاع الغلاف الجوي.

وأشارت النتائج إلى أن الغلاف الجوي للأرض سيخسر في عام 2100 حوالي 100 جيجا طن من الأكسجين، وسيقل تركيز الأكسجين من مستواه الحالي البالغ 20.946% إلى 20.825%، بسبب الأنشطة البشرية، وهي خسارة وصفها البحث بـ خسارة لا رجعة فيها.

تغير المناخ الأكسجين الأرض مستوى سطح البحر الاحتباس الحراري الغلاف الجوي تقلبات الطقس ولاية كولورادو

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