ضبط مدير مخبز بلدى يبيع الدقيق بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القاهرة ، لتصرفه فى 28,4 طن "دقيق بلدى مدعم" قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .