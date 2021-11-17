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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الاتحاد السكندري وصيف دوري المرتبط بعد الخسارة من الأهلي

لقاء الاتحاد والاهلي
لقاء الاتحاد والاهلي

حصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على المركز الثاني لبطولة دوري المرتبط بعد الخسارة من الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة ٦٩/٦٧وخسارة فريق المرتبط بنتيجة ٨٤/٦٩.

وفي سياق سابق استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري هزيمة غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ٨٣/٧٧ في أول لقاءات نهائي دوري المرتبط الذي جمع بينهما منذ قليل علي صالة دكتور حسن مصطفي وكان اللقاء متقارب بين الفرقتين حتى الثواني الاخيرة.

وجاءت نتيجة الفترات كالأتي؛-

الفترة الأولى تقدم الأهلي ٢٦/١٦.
الفترة الثانية تقدم الاهلي ٤٢/٣٣.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٦٤/٥٦.
الفترة الرابعة فوز الاتحاد بنتيجة ٨٣/٧٧.

ولكن في لقاء المرتبط تحت ١٨ سنة خسر فريق الاتحاد من مرتبط الاهلي بنتيجة ٨٣/٥٩.

 

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