بـ 100 راجل.. شقيقتان تعملان معلمات وتبيعان الكبدة في مشروعهما الخاص.. فيديو

كشفت لمياء حسن، تفاصيل افتتاحها لـ مطعم لبيع الكبدة بالتعاون مع شقيقتها لبنى، بالتوازي مع عملهم كـ معلمتين.

وقالت لمياء حسن في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “، :” أعمل كمدرسة وبعد الانتهاء من العمل صباحا، أجهز الأطعمة التي سيتم بيعها في مشروعنا ”.

وأضافت لمياء حسن :" لم نتعرض لـ مشاكل بعد افتتاح مشروع مطعم الكبدة والسجق"، مضيفا:" مفيش حد جالنا يقولنا اللي بنعمله ده حرام، وبنشتغل على عربية الكبدة يومين او 3 أيام في الأسبوع ".



ومن جانبها قالت لبنى حسن:" اعمل كمعلمة لطلاب الثانوي التجاري، ونقوم ببيع مكرونة بالكبدة وأرز بلبن وسجق وغيرها من المأكولات الشعبية في مشروعنا الصغير ".

وأضافت لبنى حسن :" مفيش حاجة اسمها الشغل عيب طالما الشغل مكسبه حلال، ونستمع إلى الكثير من التعليقات الإيجابية عن مشروعنا".