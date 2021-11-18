أخبار السيارات| بعد تحويل شرم الشيخ والغردقة لمدن خضراء.. فوائد سيارات الغاز والكهرباء.. أسعار ومواصفات رينو كليو موديل 2021 في تونس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل جميع الاتوبيسات والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء .

تعتبر السيارة رينو كليو موديل 2021 من أشهر إصدارات فئة الهاتشباك، حيث تأتى داخل السوق التونسي عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم باقة من وسائل الحماية و الأمان بجانب عناصر التحكم المختلفة.

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبى تدشين مشروع التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين من نوع "فولفو 7900" تعملان بالطاقة الكهربائية على مسار محدد بمدينة دبى .

تعتبر فئة السيدان هي الأشهر في عالم السيارات، ولعلها الأبرز في تاريخ نجاحات العديد من كبري علامات السيارات، والتي تتنافس بشراسة داخل السوق المغربي، من خلال طرازات فاخرة تلبي احتياجات محبي هذه الفئة.