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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بعد تحويل شرم الشيخ والغردقة لمدن خضراء.. فوائد سيارات الغاز والكهرباء.. أسعار ومواصفات رينو كليو موديل 2021 في تونس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بعد تحويل شرم الشيخ والغردقة لمدن خضراء.. فوائد سيارات الغاز والكهرباء

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل جميع الاتوبيسات والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء .

 

أسعار ومواصفات رينو كليو موديل 2021 في تونس | صور

تعتبر السيارة رينو كليو موديل 2021 من أشهر إصدارات فئة الهاتشباك، حيث تأتى داخل السوق التونسي عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم باقة من وسائل الحماية و الأمان بجانب عناصر التحكم المختلفة.

 

للمرة الأولى.. دبى تضم حافلتين كهربائيتين بتقنيات الشحن السريع على الطرق

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبى تدشين مشروع التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين من نوع "فولفو 7900" تعملان بالطاقة الكهربائية على مسار محدد بمدينة دبى .

 

باقة 350 ألف درهم مغربي.. أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

تعتبر فئة السيدان  هي الأشهر في عالم السيارات، ولعلها الأبرز في تاريخ نجاحات العديد من كبري علامات السيارات، والتي تتنافس بشراسة داخل السوق المغربي، من خلال طرازات فاخرة تلبي احتياجات محبي هذه الفئة.

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