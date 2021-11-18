طلب غريب من حازم إمام لإدارة الزمالك



كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب حازم إمام لإدارة الزمالك، وسط مفاوضات من أندية أخرى للتعاقد مع قائد النادي الأبيض.



وقال شبانة في تصريحاته عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" على قناة "ETC": "أبلغ حازم إمام لاعب فريق الزمالك مسئولي ناديه برغبته في الاعتزال بقميص الزمالك وإنهاء مشواره الكروي مع النادي".



وأضاف: "تلقى حازم إمام بعض العروض في الفترة الأخيرة من الاتحاد السكندري والإسماعيلي لكن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته في الاعتزال بقميص الزمالك ورفض باقي العروض".



واختتم: "ينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل لكنه أكد للإدارة على رغبته في إنهاء مشواره مع الزمالك".