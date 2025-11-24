1.1 مليون ناخب حجم الكتلة التصويتية في انتخابات النواب بدمياط

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محافظة دمياط، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لتبدأ المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت ستستمر حتى التاسعة مساءً خلال يومي 24 و25 نوفمبر، مشيراً إلى أن المشهد الانتخابي في دمياط بدأ فعلياً باستقبال المواطنين بعد ساعة واحدة فقط من انطلاق التصويت، مضيفا أن المحافظة تمتلك كتلة تصويتية تتجاوز مليوناً ومائة ألف ناخب موزعين على 179 لجنة فرعية داخل 137 مقراً انتخابياً ضمن دائرتين انتخابيتين يتنافس فيهما 36 مرشحاً على أربعة مقاعد بالنظام الفردي.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل على مستوى الجمهورية 13 محافظة يتنافس فيها 1,136 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً، إضافة إلى 142 مقعداً بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وتأتي محافظة دمياط ضمن هذه المحافظات التي تشمل القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الغربية، وشمال وجنوب سيناء.