عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الساحر إيهاب أمين: عقدي مستمر مع الأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات

صدى البلد

إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أبدى سعادته الشديدة بالفوز على الاتحاد السكندري، والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وقال إن الفريق كان في حالة تركيز شديد اليوم خلال لقاء الاتحاد، وقام الجهاز الفني بقيادة أوجستي بتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة أمام المنافس السكندري، موجهًا الشكر للجهاز الطبي الذي حرص على تجهيزه من أجل المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة السابقة.

وأثنى إيهاب أمين على المجهود الكبير الذي بذله زملاؤه خلال البطولة، مشيرًا إلى أن أوجستي كان حريصًا على الدفع به وهو سليم بنسبة 100%، مؤكدًا أنه قام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن الفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي كان دفعة كبيرة للاعبين قبل دوري المرتبط، مؤكدًا بأن بطولات الموسم الحالي ستشهد منافسة قوية، واللاعبين عازمون على الفوز بكل البطولات لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

وأشار إلى أن اللاعبين تعلموا الكثير من أخطاء الموسم الماضي، وأن أوجستي المدير الفني يعمل معهم بشكل جيد للغاية، مؤكدًا بأن الجميع داخل الفريق حريص على التركيز والتدريب بقوة.

وأكد أن بطولة الدوري دائمًا هي الأقوى، ولكن سيركز مع الفريق في بطولة كأس مصر أولًا، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ساريًا مع الأهلي، معربًا عن سعادته وفخره باللعب لـ«رجال سلة الأهلي».

إيهاب أمين النادي الأهلي الأهلى كرة السلة دوري المرتبط الاتحاد السكندري البطولة العربية لاتحاد السكندري منافسة قوية بطولة دوري المرتبط للمحترفين

ترشيحاتنا

أسطول أوبل "الهاتشباك" في الجزائر.. سعر و مواصفات | صور

أسرع طريقة لإظهار التطبيقات المخفية على هواتف أندرويد

أوقات لا يجوز فيها الصلاة .. الافتاء تكشف عنها

السفير أحمد حافظ: إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي اعتراف دولي بدورها الفعال

إبراهيم سعيد: أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم

شادي محمد: مستحقات المحلة والغرامات وراء تعديل عقد إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

تحذير شديد من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل ..فيديو

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ