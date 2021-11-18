الساحر إيهاب أمين: عقدي مستمر مع الأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات

إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أبدى سعادته الشديدة بالفوز على الاتحاد السكندري، والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وقال إن الفريق كان في حالة تركيز شديد اليوم خلال لقاء الاتحاد، وقام الجهاز الفني بقيادة أوجستي بتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة أمام المنافس السكندري، موجهًا الشكر للجهاز الطبي الذي حرص على تجهيزه من أجل المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة السابقة.

وأثنى إيهاب أمين على المجهود الكبير الذي بذله زملاؤه خلال البطولة، مشيرًا إلى أن أوجستي كان حريصًا على الدفع به وهو سليم بنسبة 100%، مؤكدًا أنه قام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن الفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي كان دفعة كبيرة للاعبين قبل دوري المرتبط، مؤكدًا بأن بطولات الموسم الحالي ستشهد منافسة قوية، واللاعبين عازمون على الفوز بكل البطولات لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

وأشار إلى أن اللاعبين تعلموا الكثير من أخطاء الموسم الماضي، وأن أوجستي المدير الفني يعمل معهم بشكل جيد للغاية، مؤكدًا بأن الجميع داخل الفريق حريص على التركيز والتدريب بقوة.

وأكد أن بطولة الدوري دائمًا هي الأقوى، ولكن سيركز مع الفريق في بطولة كأس مصر أولًا، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ساريًا مع الأهلي، معربًا عن سعادته وفخره باللعب لـ«رجال سلة الأهلي».