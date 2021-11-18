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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هانى شاكر يكشف مصير حسن أبو الروس بعد واقعة الجونة.. فيديو

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف للنقابة، ولذلك سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام و اختيار الأغاني.


وتابع :" اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال :" عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التلفون مش على العام".


وانفعل هانى شاكر على الهواء:" لن أسمح بمثل هذه الأغاني، ومصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".


وكشف أنه طالب مطربي المهرجانات بالحفاظ على القيم و الأخلاق، وأكد أنه ليس ضد أغانى المهرجانات ولكن ضد الكلمات التى يتم اختيارها".

وأضاف هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أننا نعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.


ولفت إلى أن كل من لا يملك تصريح بالغناء لن يسمح له بالغناء، وأن حسن شاكوش و غيره يحق لهم الغناء خارج مصر.


وأشار إلى أن حسن شاكوش ممنوع من الغناء فى مصر، ولن يقيم أى افراح وحفلات.


وأكد أن قرار منع حسن شاكوش بالغناء فى مصر، جاء بالإجماع، وكشف أن شرطة السياحة هى من ستتولى هذا الأمر.


وتابع :" سيتم التنسيق مع شرطة السياحة لتطبيق قرار منع 19 مطرب شعبي، وأم حسن أبو الروس سيمثل للتحقيق أمام النقابة، ولفت إلى أن قرار من الـ 19 مطرب، قرار نهائي، وباجمال المجلس بالكامل، وليس قرار فردي.

 

دخل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، و الإعلامى أحمد موسى فى وصلة ضحك على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن أغاني المهرجانات، و القرار الأخير عن منع 19 من الغناء، وكم شخص نجح فى الاختبارات،  وفى وسط الحديث كان فى لجنة ومعرش مين اللى نجح، عشان كان عندى حفلة فى أبو ظبي، معلقًا “ من وقت للتاني بفتكر إني فنان وعندي جمهور وبروح حفلات برده”.
 

 


 

هاني شاكر المهن الموسيقية نقيب المهن الموسيقية حسن أبو الروس الجونة

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