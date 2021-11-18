سام مرسي: جاهز للعب في الدوري المصري.. وأتمنى العودة سريعا للمنتخب

أعرب سام مرسي لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن أمنيته فى العودة سريعًا للمنتخب المصري مرة أخري.



وقال مرسي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي "اعلم أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يتابعني، وكذلك الجماهير، واتمني العودة للمنتخب".



وأضاف "كيروش يمتلك خبرة جيدة، والمنتخب سيتحسن تحت قيادته، وينتظره مستقبل باهر، وهذا ما يظهر من اختياره لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع المنتخب".



وتابع "أخوض التدريبات بكل قوة وأسعي لزيادة قدراتي، من أجل اقناع المدير الفني للفراعنة، وأن احصل على فرصة مع المنتخب مرة اخري".



وكشف سام مرسي عن حقيقة اهتمام الأندية المصرية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الماضية، مؤكدًا أن هناك شخصا مصريا تواصل معي للعب في الدوري المصري، لكني لم أعرف اسم النادي، مشيرًا إلى عدم ممانعته فى اللعب داخل الدوري المصري الذى يضم العديد من الأندية الكبرى والتي تقدم مستويات متميزة.



ونفى مرسي وجود اية اتصالات بينه وبين الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري.

واختتم مرسي كلامه مشيدًا بما يقدمه محمد صلاح فى الدورى الانجليزي، وأعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.