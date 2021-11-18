شادي محمد: مستحقات المحلة والغرامات وراء تعديل عقد إمام عاشور

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن نادي الزمالك قام بتجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الوسط اليوم على الرغم من وجود عام فى عقده.

وأوضح شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" نادي الزمالك قام بتجديد عقده مع إمام عاشور بسبب الظروف التى يواجهها اللاعب من غرامات كبري وتحمله أموال مقابل انتقاله من غزل المحلة".

وأضاف : " إمام عاشور طالب بتعديل تعاقده مع نادي الزمالك بسبب مستحقات المحلة والغرامات، ليقوم النادي بتجديد التعاقد معه".

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشرة مساء حتى الواحدة صباحا.