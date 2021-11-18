إبراهيم سعيد: أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم

قال إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق إنه يتمنى مواجهة الجزائر ضمن مباراة الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أتمني أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف:" مواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب الجزائر، سيكون بالفعل اختبار قوي نستطيع من خلاله أن نحكم على قوة منتخب مصر".

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشرة مساء حتى الواحدة صباحا