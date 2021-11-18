أحلى من المحلات .. طريقة عمل كوكيز الشوكولاته

كوكيز الشوكولاته من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات الاسواق.

لذا قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر طريقة عمل كوكيز الشوكولاته في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير كوكيز الشوكولاته



300 جرام شوكولاته داكنة مذابه

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعه الذوبان

80 جرام زبده مذابه

100 جرام سكر

2 بيض

1 و نصف ملعقة صغيرة فانيليا

100 جرام دقيق كيك

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب بيكان مقطع خشن

150 جرام شوكولاته شيبس داكنة

- للحشوة :

شوكولاته قابله للدهن



طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته



-في العجان يخلط بيض وسكر وفانيليا والقهوة المذابة في ماء ثم تذوب الزبدة مع الشوكولاتة ثم تضاف للعجان ثم تضاف المكونات الجافة

- ثم تشكل كرات الكوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة

- ثم تحشى الكوكيز بشوكولاتة قابلة للدهن

-وتقدم