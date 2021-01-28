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طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.. خطوة بخطوة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:30 م
طريقة عمل كوكيز التمر
طريقة عمل كوكيز التمر
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نهى هجرس
يحتوي الكوكيز على العديد من المغذيات، خاصة عند إضافة الفاكهه، كما يفضله العديد من الأطفال ويمكن إضافة قطع الشوكولاته الملونة التي تجذب الأطفال.


مقادير كوكيز الشوفان بالتمر
2 كوب دقيق 
نصف ملعقة بيكنج بودر 
قرفة 
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف كوب زبدة  طرية جدا
نصف كوب زيت 
1 ملعقة صغيرة فانيليا  سائلة
2 بيض 
3 كوب شوفان 
2 كوب سكر بودرة 
1 كوب تمر مفروم 

للتزيين
أعواد قرفة 
تمر 
شريط فوشيا 

طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالتمر
* تخلط كل المكونات معا

* ثم تشكل العجينة ثم تشكل في صنية فرن ثم يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ويقدم ويزين بالتمر
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