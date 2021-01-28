طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.. خطوة بخطوة

مقادير كوكيز الشوفان بالتمر

2 كوب دقيق

نصف ملعقة بيكنج بودر

قرفة

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة طرية جدا

نصف كوب زيت

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

2 بيض

3 كوب شوفان

2 كوب سكر بودرة

1 كوب تمر مفروم





للتزيين

أعواد قرفة

تمر

شريط فوشيا





طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالتمر

* تخلط كل المكونات معا



