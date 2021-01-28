طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.. خطوة بخطوة

يحتوي الكوكيز على العديد من المغذيات، خاصة عند إضافة الفاكهه، كما يفضله العديد من الأطفال ويمكن إضافة قطع الشوكولاته الملونة التي تجذب الأطفال.
وإليكم طريقة عمل الكوكيز
مقادير كوكيز الشوفان بالتمر
2 كوب دقيق
نصف ملعقة بيكنج بودر
قرفة
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة طرية جدا
نصف كوب زيت
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
2 بيض
3 كوب شوفان
2 كوب سكر بودرة
1 كوب تمر مفروم
للتزيين
أعواد قرفة
تمر
شريط فوشيا
طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالتمر
* تخلط كل المكونات معا
* ثم تشكل العجينة ثم تشكل في صنية فرن ثم يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ويقدم ويزين بالتمر