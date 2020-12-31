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مرأة

طريقة عمل الكوكيز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير طريقة عمل الكوكيز.

مقادير عمل الكوكيز:

125 جرام مرغرين طرية/زبدة
100 جرام سكر
بيضة
ملعقة كبيرة حبيبات الشوكولاطة
كيس خميرة كيميائية
ملعقة كبيرة كاكاو بني
الدقيق حسب الحاجة

طريقة عمل الكوكيز:

نقوم بمزج المرغرين جيدًا مع السكر بالخلاط الكهربائي ونضيف بيضة كاملة 

بعدها نضيف كل المكونات المتبقية ونمزجها جيدا باليد حتى نتحصل على عجينة طرية 

ونقوم بتشكيل كريات وزن 20جرام 

ثم نزينها بقليل من حبيبات شوكولاتة 

ومباشرة نضعها في صينية مدهونة بالزيت 180درجة مئوية مدة الطهي 20 دقيقة إلى 25دقيقة.
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