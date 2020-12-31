طريقة عمل الكوكيز.





مقادير عمل الكوكيز :





125 جرام مرغرين طرية/زبدة

100 جرام سكر

بيضة

ملعقة كبيرة حبيبات الشوكولاطة

كيس خميرة كيميائية

ملعقة كبيرة كاكاو بني

الدقيق حسب الحاجة





طريقة عمل الكوكيز :





نقوم بمزج المرغرين جيدًا مع السكر بالخلاط الكهربائي ونضيف بيضة كاملة





بعدها نضيف كل المكونات المتبقية ونمزجها جيدا باليد حتى نتحصل على عجينة طرية





ونقوم بتشكيل كريات وزن 20جرام





ثم نزينها بقليل من حبيبات شوكولاتة





ومباشرة نضعها في صينية مدهونة بالزيت 180درجة مئوية مدة الطهي 20 دقيقة إلى 25دقيقة.

قدم الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير