كارتيرون يكشف كواليس هزيمة الزمالك أمام الأهلي بخماسية وموقفه من تجديد بن شرقي

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك علي لقاء القمة الماضي، وخسارة فريقه بخماسية أمام النادي الأهلي مقابل ثلاثة، والمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي وعدم تجديد بن شرقي لاعب الفريق الأول حتي الآن.

وقال باتريس كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "الريمونتادا"، المذاع علي قناة "المحور"، إن ظروف مباراة الأهلي كانت صعبة ولم يكن لدينا التوفيق، مشيرا إلي إنه كان هناك بعض الأخطاء ويجب العمل علي تجنبها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري العام ستكون صعبة بسبب وجود جهاز فني جديد للفريق، وهو ما يمكن أن يخلق طريقة لعب جديدة للدروايش.

وأكمل: لم يكن هناك ندم علي إعارة مروان حمدي لسموحة، مشيرا إلي إن النادي استفاد منه ماديا وسعداء بإنضمامه للمنتخب الأول.

وأشار: إلي إن عدم تجديد أشرف بن شرقي مع النادي حتي الآن طبيعي جدا، وعلي اللاعب أن يأخذ وقته للتفكير قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وأختتم: بن شرقي لديه 27 عاما والطبيعي أن يأخذ وقته للتفكير قبل التجديد، وليس لدي اي معلومات بشأن المفاوضات ولكن في النهاية اللاعب متواجد مع الفريق وبيشارك بصفة أساسية.