خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه تفاجئ بخروجه من قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع بغض النظر عن الأسماء.

وأضاف الدرندلي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لن تكون هناك أي خلافات مع أي أسماء داخل النادي الأهلي سواء فاز أو خسر في الانتخابات، مشددًا أنه سيساعد المجلس المقبل، إذا احتاجه حال خسارته، كما عوده النادي الأهلي.

وتابع أمين الصندوق بالنادي الأهلي، أنه رفض فكرة عدم خوض الانتخابات المقبلة، في ظل إحساسه بأنه لديه الكثير ليعطيه للقلعة الحمراء مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أمين الصندوق من أدواره تقييم الشركات التابعة للنادي وما تحققه على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته «علمت بخروجي من قائمة محمود الخطيب من خلال وسائل الإعلام، وكان القرار صادمًا بالنسبة لي، خاصة وأنني لا أعلم السبب وراء ذلك، وكنت أتمنى أن يكون القرار أفضل من ذلك، بإخطاري بشكل شخصي تقديرًا لما قدمته لسنوات، ولكن في النهاية أنا والمجلس أخوات ولا خلاف بيننا خاصة وأن الخطيب عشرة عمري».

https://www.youtube.com/watch?v=eugYYMrnhqk