بسكارف أحمر.. عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها عبر أنستجرام

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مع سكارف باللون الأحمر حول عنقها، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي أكتافها.

وجاءت التعليقات من قبل المتابهين لـ عائشة بن أحمد، كالاتي:

“كيوت - رائعة - قمر - جميلة”.

وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" و هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.



يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.