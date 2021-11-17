بإطلالة صباحية.. عائشة بن أحمد تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت عائشة بن أحمد بإطلالة صباحية ولاقت طلتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا .



وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" و هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.



يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.