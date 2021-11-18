السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر

زيارات للمشاريع التنموية

تحدث السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لمصر.

وأكد "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي " أن الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر، ستكون زيارة رسمية.

وأوضح "جاريث بايلي" أنه سيكون هناك لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس، مضيفا أنه سيكون هناك زيارات للمشاريع القومية والتنموية.

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أنه سيكون هناك زيارات للأمير تشارلز وقرينته لأماكن أخرى احتراما لقيمة وقامة الدولة المصرية.