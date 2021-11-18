التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية

قال التحالف العربي بقيادة السعودي، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.

وقال التحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف".

وأضاف التحالف: "دمرنا ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات".

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين، خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف أعلن في الـ27 من شهر أكتوبر الماضي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وفي السابع من الشهر ذاته، أُصيب 4 من العاملين في مطار أبها، إثر اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المطار.

وقال بيان صادر عن التحالف حينها، إنه تم اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، الواقع في منطقة عسير جنوب المملكة.

