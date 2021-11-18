لزيارة الأماكن السياحية.. السفير البريطاني: سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر|فيديو

4 آلاف سائح بريطاني

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إنه تزامنا مع زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يوجد هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأضاف "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أنه سيكون هناك زيارات أسبوعيا لحوالي 4 آلاف بريطاني سيزرون الأماكن السياحية في مصر، قائلا : "سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر".

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة، إلى أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية خاصة الأهرامات والإسكندرية، مضيفا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة العالم.

وأكد السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، واصفا ايها بالعلاقة ذهبية المتميزة، خاصة أن الدولة المصرية سوف ترأس القمة العالمية في مكافحة تغيير المناخ، وهذا ما يربط البلدين.

ولفت إلى أن الأمير تشارلز، معروف بالعمل الخيري والبيئي، موضحا أن هناك مشروع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أنشأ في 2019 مبادرات في هذه المجالات مثل الأسواق المستدامة، وسيكون هناك تعاون مع شباب مصريين لدعمهم ومساعدتهم في تعميق مشاريعهم.