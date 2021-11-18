وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

قال مصطفى زكريا الشهير بـ “مسلم” مؤدي المهرجانات، إن اسمه كان من ضمن الأسماء لدى قائمة الممنوعين من الغناء، موضحاً أن "ذلك ظلم لأن موقفه مختلف ومحتاج أحضر أوراقي مش أكتر".

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وأضاف "مصطفى زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة " تن "، قائلاً أنا معتبرش مغني مهرجانات أنا عامل تتر مسلسل "موسى" ومسلسل " المداح" رمضان الماضي وعامل فيلم " ماكو" وبغني في الأوبرا وأنا عمري 8 سنوات".

وأوضح" زكريا"، "أنا عمري في حياتي ما قلت لفظ خارج أو غنيت أغاني وحشة والقرار ظلمنا لما جمع كله مع بعضه وما فرقش، ولكن أنا مش زعلان ولا معترض والموضوع عندي أني ألتزم وأجيب ورقي وأخلصه، وقدم أسفه للنقابة عن تأخيره في إحضار الأوراق".

ولمزيد من التفاصيل حول ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء شاهد الفيديو التالى..