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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان توافق على إنشاء جهاز تنمية "مدينة الإسماعيلية الجديدة"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

 

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على إنشاء جهاز مدينة بمسمى "جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة"، واستحداث الهيكل التنظيمى له على غرار أجهزة المدن التابعة للهيئة ذات المستوى التنظيمى (ب)، والتى قمة وظائفها من الدرجة العالية، ليتولى تنمية مساحة 2828 فداناً، حتى يتسنى استكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على التعامل على الأراضى الصناعية السابق طرحها من خلال البوابة الإلكترونية "الخريطة الاستثمارية"، وطبقاً لكراسة الشروط المُعدة من قِبَلِ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 14/1/2020، بالأسعار المعمول بها خلال عام 2020.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات رقم 1، بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وقطعة أرض على طريق C3 جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، بنظام البيع، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مقرات للهيئة بالمدينتين، إضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات بمدن (حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة)، لإقامة مكاتب بريد، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة بتلك المدن، لخدمة سكانها، والإسراع بمعدلات تنميتها.
 

وأضاف وزير الإسكان ، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على ضم قطعة أرض إلى قطعة الأرض السابق تخصيصها،لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، بمركز الحى الأول بمدينة الشيخ زايد، لتمكين المؤسسة من تنفيذ جميع التخصصات التى ترغب فى توفيرها، لخدمة المريضات. 

الأسكان المجتمعات العمرانية الجديدة الشيخ زايد الاسماعيلية وزير الإسكان

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