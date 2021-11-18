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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية باليمن

صدى البلد

 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة بعد المحاولة البائسة الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي.


وأوضح التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أنه تم تنفيذ ضربات جوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.


وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، وأضاف التحالف: "كما تم استهداف منشأة سرية لخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية".


وأكد التحالف العربي أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.

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