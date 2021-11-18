بمنتجاتها المدنية.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض «HATS» للأجهزة المنزلية

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجاتها المدنية في معرض "HATS" للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، والذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بفندق كمبنسكي.

وتشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) في المعرض بمنتجاتها من الأواني المنزلية وأدوات المطبخ، كما تشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بمنتجاتها المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسرة من “بوتاجازات، سخانات، غسالات، ثلاجات، ديب فريزر، تكييفات”.

جدير بالذكر أن معرض "HATS" يعد فرصة واعدة لدعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.