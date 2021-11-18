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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين القادم.. جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا (قرية كوم الضبع_ مركز نقادة) .

وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ،و اللواء طيار أ.ح. أشرف غريب الداودى محافظ قنا ،برئاسة  أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك فى الفترة من ٢٢إلى ٢٥من  نوفمبر الجارى .


أوضح أ.سهيل حمزة أن هذه القافلة جاءت حرصاً من جامعة عين شمس على نشر الوعى الصحي والمجتمعى  لجميع فئات المجتمع ، من خلال مشاركه كليات (الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار)


كما أشار إلى أن القافلة ستقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً .

كما تقدم القافلة خدمات اجتماعية من خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،وكذلك تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكداً على ان القافلة ستقدم عدد من حملات التوعية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" 

جامعة عين شمس التنمية الشاملة تعليم الكبار الدراسات العليا حملات التوعية فيروس كورونا

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