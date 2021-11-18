عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل زيادة حالات الكراهية والتمييز

مشاركة الأزهر في
مشاركة الأزهر في القمة العالمية للأديان

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال كلمته، في مبادرة «التحالف العالمي للتسامح» بالتزامن مع القمة العالمية المشتركة للأديان، ان مبادئ وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقَّعها شيخ الأزهر وبابا ‏الفاتيكان ‏في «أبو ظبي»، وأنها فتحت الأبواب لتنظيم العلاقات بين أتباع الأديان والعقائد، بما يضمن الكرامة الإنسانية ولا يقضي على الهُويَّات، وأن العالم –حاليًا- في أمسِّ الحاجة إلى مبادرات حقيقية وجهود صادقة لمواجهة التطرف الديني والفكري، الذي يهدِّد العلاقات بين الأمم، ويغذِّي نظريات الصراع.

 

مع زيادة حالات الكراهية والتمييز عالميًّا خاصة مع تفشِّي جائحة «كورونا»، بات العالم في حاجة إلى ترسيخ قيم مِثل: التسامح، وتقبُّل الآخر، ومؤخرًا انعقدت «القمة العالمية المشتركة للأديان» في دبي، بحضور قيادات دولية بارزة من: الأمم المتحدة، والفاتيكان، والأزهر الشريف، وقادة الأديان، ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم، وممثلين لعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ وذلك بهدف الدفاع عن الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا، والقضاء على التعصُّب والتمييز وأشكال الكراهية، ولا سيَّما بين الشباب.

من جانبها، قالت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي: إنه «في أثناء الوباء حارب الزعماء الدينيون من أجل الدفاع عن الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا، وقدَّم العديد من المنظمات الدينية المساعدةَ والخدمات الاجتماعية، حتى في الأماكن التي لم تتمكَّن الدولة من الوصول إليها»، مضيفة أنه «يجب على السلطات والمؤسسات الدينية أن توحِّد قواها للقضاء؛ على التعصب والتمييز وأشكال الكراهية، ولا سيَّما بين الشباب، من خلال تعزيز التعليم الجيد والشامل».

بدوره، أكَّد الإمام الإيطالي يحيى بالافيتشيني، رئيس الجالية الدينية الإسلامية في إيطاليا (COREIS) وسفير الإيسيسكو للحوار بين الحضارات، أن وثيقة «الأخوة الإنسانية» تدين بوضوح جميع أشكال القتل والعنف والكراهية والظلم الاجتماعي.

جدير بالذكر أن «القمَّة العالمية المشتركة للأديان» قد تزامنت مع اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، وأنها قد انعقدت بمبادرة من وزارة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

الأزهر شيخ الأزهر وكيل الأزهر جائحة كورونا مرصد الأزهر مواجهة التطرف

ترشيحاتنا

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

مرصد الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل زيادة حالات الكراهية والتمييز

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" عن 4 محاور للإصلاح الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

فيديو

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ