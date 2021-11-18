نفسك فى توأم... اكتشفي عوامل تحدد فرص إنجاب توائم

يمكن للمرأة أن تكون حاملاً بتوأم أو توائم إما عن طريق الصدفة (عوامل وراثية) أو بسبب بعض العلاجات الطبية، لا توجد طريقة مؤكدة للحمل بتوأم.





كيف يتم حمل التوائم؟



هناك نوعان من التوائم - متطابق (غير أخوي) وغير متطابق (أخوي) .



ما يقرب من ثلث التوائم توائم متطابقة ، تُعرف أيضًا باسم التوائم أحادية الزيوت، تحدث بالصدفة وتتطور عندما يتم تخصيب بويضة واحدة بواسطة حيوان منوي واحد وتنقسم إلى جنينين منفصلين، يتشاركون نفس التركيب الجيني والمشيمة. يمكن أن تحدث التوائم المتطابقة أيضًا عند النساء اللواتي يخضعن لأساليب المساعدة على الإنجاب.

غير المتطابقة ، والمعروفة أيضًا باسم التوائم ثنائية الزيجوت ، تتطور عندما يتم تخصيب بيضتين بواسطة حيوان منوي، إنها فريدة ولا تشترك في التركيب الجيني أو المشيمة، نظرًا لأن التوائم غير المتطابقة تشترك فقط في نصف نفس التركيب الجيني ، فهي ليست دائمًا من نفس الجنس.



الاحتمالات العامة لإنجاب التوائم

تشير إحصائيات القرن الحادي والعشرين إلى أن احتمالية إنجاب التوائم تبلغ 3٪ ، أي 3 من كل 100 بين عامة السكان. تظهر الأرقام أيضًا أن هناك زيادة بنسبة 61٪ تقريبًا عن أوائل الثمانينيات. يقول تحديث حديث من المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية أن معدل المواليد التوأم هو 33.9 لكل 1000 ولادة حية.

العوامل التي تحدد فرص إنجاب التوائم

كما ذكرنا سابقًا ، لا يمكن أن تحدث التوائم المتطابقة إلا عن طريق الصدفة. لكن قد تؤثر بعض العوامل على فرص إنجاب توائم أخوية.

1. تاريخ العائلة / الوراثة

إذا كنت توأمًا أو توأمًا تجري في عائلتك ، فمن المرجح أن يكون لديك توأمان. ومع ذلك ، إذا كان لدى شريكك توأم أو كان هناك توأمان في عائلتهما ، فلن يؤثر ذلك على فرصك في الإنجاب أو عدم الإنجاب.

كل هذا يتوقف عليك ، لأنك تنتج البيض. إذا كنت أنت أو والدتك توأمًا ، فإن احتمال إنجابك بتوأم مرتفع. قد يكون لديك فرص أكبر لفرط التبويض (إطلاق بيضتين أثناء عملية التبويض). تتحد بعض الجينات المحددة مع فرط التبويض وبالتالي تزيد من تواتر التوائم غير المتطابقة .



2. الوراثة

يُعتقد أيضًا أن أصلك له تأثير قوي على فرصتك في إنجاب توأم. لدى الآسيويين والأسبان فرص أقل في إنجاب التوائم ، في حين أن احتمال إنجاب التوائم هو الأفارقة ، يليهم الأوروبيون.

3. نوع الجسم (الطول / الوزن)

على الرغم من الغرابة ، يُقال إن النساء الأطول أكثر عرضة من النساء الأقصر للحمل بتوأم. أيضا ، النساء الأثقل يتمتعن بفرص أعلى من النساء النحيفات.

قد تكون النساء اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا جيدًا أكثر عرضة لإنجاب توأمان من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.



تشير دراسة بحثية نشرتها الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد إلى أن المعدلات المتزايدة للولادات المتعددة ترجع إلى زيادة معدلات السمنة. لقد وجد أن النساء مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) 30 وما فوق أكثر عرضة للإنجاب التوائم. هذا ينطبق فقط على التوائم الأخوية.

4. سن الأم

قد تزداد فرصتك في إنجاب توأم أو المزيد من الأطفال مع تقدم العمر. تنتج النساء فوق 35 عامًا المزيد من هرمون FSH (الهرمون المنبه للجريب) من النساء الأصغر سنًا، يسمح هذا الهرمون للمبايض بإطلاق البويضات للإباضة. كلما ارتفعت مستويات الهرمون ، زاد إطلاق البويضات أثناء التبويض ، مما يؤدي إلى تعدد الأجنة.



5. زيادة حالات الحمل

إذا كان لديك عدة حالات حمل من قبل ، فقد تكون هناك فرصة كبيرة لإنجاب توأم. قد تتحسن احتمالية حدوث التوائم أيضًا مع زيادة عدد حالات الحمل.