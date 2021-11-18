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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. منى فاروق تتألق في أحدث ظهور لها

مني فاروق
مني فاروق

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت منى فاروق من داخل طائرة خاصة، بإطلالة بسيطة مرتدية جاكيت باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج ناعم.

 

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها، وعلقت منى فاروق "مصر ام الدنيا العودة الي الوطن"


أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
 

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، وتعد تلك التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت في مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

الفنانة مني فاروق طائرة خاصة أحدث ظهور مسلسل رحيم صورة جديدة موقع التواصل الاجتماعي

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