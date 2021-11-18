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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أبو سليم يستضيف البلوجر أية حسن للحديث عن الموضة والتراث

أية حسن
أية حسن

يستضيف بيت ثقافة ابو سليم، التابع لفرع ثقافة بني سويف، أية حسن، المعروفة بالفاشون بلوجر، في لقاء مفتوح مع سيدات أهالي أبو سليم، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة التي تشارك فيها قصور الثقافة، للحديث حول تاريخ الأزياء التراثية، والموضة، وكيفية استغلال تلك الملابس للتواكب مع الأزياء العالمية.

 

وتتحدث في اللقاء عن كون الأزياء التقليدية موروثاً وتراثاً وعادات تختلف في تفاصيلها وألوانها وطريقة حياكتها وأسلوب لباسها من دولة إلى أخرى، ومن شعب إلى آخر، ومسألة التمسك بها عبر الأجيال المختلفة، تتحكم فيها الثقافة العامة، ومسيرة تطور المجتمع، وتحديات العصرنة والتجديد، ومجابهة مسارات زمن العولمة.

 

وتتناول أهمية الموضة التراثية وتواجدها باستمرار، وارتباطها بحضارة مصر وشعبها، على مدار السنين والعصور، حيث أن أزياء التراث أصبحت تريند تعود للموضة من جديد، ولكن نحن في مصر نمتلك أنواعا عديدة من التراث، مثلًا التراث الفرعوني، والروماني وكل الحضارات تقريبًا جاءت من هنا، لذا لدينا زخم في الموضة التراثية.

 

بيت ثقافة ابو سليم فرع ثقافة بني سويف أيه حسن تاريخ الأزياء التراثية موروثا وتراثا حضارة مصر وشعبها

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