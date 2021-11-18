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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحبائي .. ليلي علوي تهنئ أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما

أحمد حلمي وزوجته
أحمد حلمي وزوجته منى زكى

هنأت ليلي علوي الفنان احمد حلمي وزوجته النجمة مني زكي حيث يحتفل اليوم الخميس النجمان بعيد ميلادهما، والذى يعد أشهر عيد ميلاد فى الوسط الفني.


ونشرت ليلي عبر "انستجرام" صورة لهما وكتبت قائلة :"‏‏عيد ميلاد سعيد احبائي".


يحتفل اليوم الخميس النجمان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى بعيد ميلادهما، والذى يعد أشهر عيد ميلاد فى الوسط الفني، خصوصاً أن الثنائي يشكلان فنا من نوع خاص ولهم طلة مبهجة.


من المفارقات التي حدثت في علاقة منى زكي وأحمد حلمي هي مفارقة يوم مولدهما، حيث يحتفل الزوجين  في 18 نوفمبر من كل عام بعيد ميلادهم.


قرر الفنان أحمد حلمي  خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

 

ويستعد حلمي لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان قد توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه

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ليلى علوي تهنئة أحمد حلمى منى زكى

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