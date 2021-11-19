35 مليون دولار.. لوحة فنية لفريدا كاهلو تحطم الرقم القياسي

حطمت لوحة فنية للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، الرقم القياسي لبيعها لأعلى سعر تم دفعه مقابل عمل فني من أمريكا اللاتينية في مزاد، وهي بورتريه شخصي رسمته لنفسها وزوجها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بيعت لوحة للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في دار مزادات سوثبي في نيويورك بمبلغ قياسي بلغ 34.9 مليون دولار، والذي يعد أعلى سعر يُدفع في مزاد لعمل فني من أمريكا اللاتينية.

كان الرقم القياسي قد تم تحديده سابقًا بواسطة عمل لـ “دييجو ريفيرا”، الذي كان على علاقة مع كاهلو استمرت عقودًا ، وبيعت لوحته مقابل 9.76 مليون دولار في عام 2018.

وكانت لوحة كاهلو "دييجو واي يو" واحدة من صورها الذاتية النهائية، ويصور العمل كاهلو باكية مع رسم زوجها ريفيرا فوق عينيها، ووصفتها دار سوذبي للمزادات في المزاد يوم الثلاثاء بأنها "واحدة من أهم الأعمال التي نفذتها كاهلو والتي تم طرحها للمزاد على الإطلاق".



واشتراها “إدوارد ف. كوسانتيني” الذي أسس متحفا في الأرجنتين، وتم بيع اللوحة في مزاد علني آخر مرة في عام 1990 مقابل 1.4 مليون دولار.

كانت قد اشتهرت كاهلو ، التي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أعظم الرسامين في القرن العشرين ، بلوحاتها الشخصية الحميمة التي تعكس الألم والعزلة، وعاشت من 1907 إلى 1954 وعبرت بفخر عن الثقافة المكسيكية الأصلية من خلال فنها.

كما أرّخ عملها علاقتها المؤلمة بجسدها ، التي أصيبت بإعاقة بسبب شلل الأطفال وإصابات خطيرة في أعقاب حادث حافلة.