زهرة حياتي ونور قلبي.. بدر بانون يحتفل بعيد ميلاد زوجته غزلان

احتفل النجم الدولى المغربى بدر بانون، مدافع الأهلى، بعيد ميلاد زوجته غزلان بانون، الذى يوافق اليوم الخميس، 18 نوفمبر.



نشر بانون عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة له مع زوجته، أتبعها قائلا: "زوجتي التي احببتها أكثر مما احببت نفسي زهرة حياتي ونور قلبي كل سنة وانتى طيبة يا اغلي ما في حياتى".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.