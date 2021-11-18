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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق تهامي: مؤسسة الوفد الإعلامية ستعود للصدارة بما يليق براية واسم الحزب

الكاتب الصحفي طارق
الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، إنه مُثّل في مجلس إدارة جريدة الوفد كعضو منتخب، وشاهد مراحل متخلفة إدارة المؤسسة الإعلامية للوفد، وكان في جريدة الوفد رصيد للصحيفة 100 مليون جنيه كوديعة في البنك، يغطي العائد منها احتياجات الجريدة والصحفيين، حتى أن الجريدة كانت تقوم بسداد إيجار للحزب، لكن الأوضاع اختلفت بمرور الزمان وتعاقب الإدارات.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لتجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأكد تهامي أن ما يحدث اليوم من تجديدات وتطويرات لمؤسسة الوفد الإعلامية هو وقف للنزيف وعودة إلى الصدارة والقوة باسم وراية الوفد، بالاستخدام الأمثل بجهد وقدرات تليق باسم حزب الوفد الذي يعود إلى أكثر من 100 عام بخطة مستقبلية تُعرض اليوم قادرة على جلب المال وزيادة الأرباح من خلال المؤسسة الإعلامية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن بحلول 2023 ستكون مؤسسة الوفد الإعلامية قادرة على دفع إيجار للحزب مرة أخرى كما كان يحدث في الماضي بحيث تكون قادرة أيضًا على تقديم الدعم المادي للحزب وذلك في بجهود الإدارة الحالية تحت قيادة وتوجيهات المهندس حمدي قوطة نائب رئيس مجلس الإدارة الذي يبذل جهودًا كبيرة في سبيل أن تكون هناك مؤسسة تليق باسم حزب الوفد.

مجلس إدارة جريدة الوفد المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الوفد مؤسسة الوفد الإعلامية حزب الوفد

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